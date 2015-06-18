Телеканал АТR возобновил вещание в Киеве

Крымскотатарский телеканал АТR, который прекратил выходить в эфир в Крыму, возобновил вещание в Киеве сегодня, в первый день Рамадана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Блок Петра Порошенко» со ссылкой на народного депутата и председателя Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова.

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По словам Чубарова, АТR был не просто каналом коммуникации, а был просветительской, культурологической и информационной крымскотатарской площадкой, где люди общались, воспитывались и возрождались. «АТR стал не только духовным, языковым рупором крымских татар, он стал виртуальным центром, вокруг которого все мы объединялись», – сказал народный депутат.

Как отметил лидер Меджлиса, после того как АТR, по известным всем причинам, прекратил выходить в эфир, осталось два варианта развития событий – «или сложить руки, или начинать все заново». Чубаров выразил благодарность владельцу и журналистам этого канала за то, что они выбрали второй путь и возобновили вещание в Киеве. «Таким образом, поддержали всех тех, кто верил им, в первую очередь крымскотатарских зрителей, тех, кто сегодня живет в Крыму», – подчеркнул он.

«Мы призываем международные организации, правительства других стран помочь нам развивать АТR для того, чтобы сохранять культурную, языковую, религиозную идентичность крымских татар в тех условиях, в которые они попали – в условиях полностью изолированного Крыма”, – подчеркнул Чубаров.

По его убеждению, такие действия помогут не только крымским татарам, но и многим людям, которые живут в Крыму, сохранять свое достоинство, самоуважение, и дадут надежду, которая сейчас очень нужна.

Как сообщал УНИАН, ATR 31 марта прекратил вещание. Канал несколько раз подавал документы для перерегистрации в «Роскомнадзор», но их возвращали под разными предлогами. Аналогичные проблемы имеют и другие СМИ, входящие в медиа-холдинга ATR – детский крымскотатарский телеканал Lale, FM-радиостанции «Мейдан» и «Лидер», интернет-издание «15 минут».

В мае этого года АТR начал размещать свои проекты в интернете на сайтах телеканала и новостного портала «15 минут». Информационная редакция, по словам редактора канала Романа Спиридонова, вернулась к своей привычной работе – съемкам новостных сюжетов и спецрепортажей.