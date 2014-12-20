В Беларуси заблокировали независимые интернет-сайты

Как сообщает Российская служба Би-би-си, оппозиционные информационные сайты были блокированы ранее.

Работа нейтрального, по определению белорусских аналитиков, портала naviny.by и информационного агентства БелаПАН блокирована к ночи в субботу по неизвестным причинам.

Ранее в течение дня пользователи испытывали проблемы с доступом к ряду сайтов.

Сайт onliner.by, публиковавший рядом с новостями коммерческую информацию, был исключен из национальной доменной зоны по решению оперативно-аналитического центра при президенте Лукашенко – как сообщается, за нарушения торговых операций в интернете и по требованию министерства торговли Беларуси.

Редакторы сайтов, публикующих несогласованную с властями общественно-политическую информацию, сообщают, что не смогли добиться от чиновников объяснения причины блокировки сайтов.

На данный момент заблокированы сайты: Onliner.by БелаПАН Naviny.by "Хартия'97" "Белорусский партизан"и "Салiдарнасць". — Беларусь Online (@belarusonline) 20 Грудень 2014

В Беларуси приняты поправки в закон о СМИ, ужесточившие правила работы в интернете. Действие нового закона должно было начаться с 1 января 2015 года.

Однако уже в субботу, 20 декабря, пользователям в Беларуси были недоступны некоторые интернет-порталы, такие как занимающий оппозиционную позицию сайт "Хартия-97", управляемый из России нелюбимым белорусскими властями журналистом Павлом Шереметом "Белорусский партизан" и сайт интернет-газеты "Солидарность".

"Доступ к сайту блокирован белорусским провайдером, на каких основаниях – пока выяснить не могу. Глобально-то ясно, но чем именно "Солидарность" не угодила среди всего многообразия интернет-ресурсов, я пока объяснить не могу", - говорит редактор "Солидарности" Александр Старикевич.

Ранее сайты, раздражавшие власти, были внесены в список ограниченного распространения, доступ к ним перекрывался в образовательных учреждениях, госконторах и т.п., но с домашнего компьютера новости, альтернативные государственным, были доступны.

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В соответствии с новой редакцией закона, к СМИ отнесены любые информационные ресурсы, распространяемые через интернет и содержащие информационные сообщения или материалы.

Иностранные сайты должны получить в Минске разрешение для распространения информации на территории Беларуси. Белорусское министерство информации при невыполнении этого требования имеет право вынести иностранному сайту предупреждение; при двух и более предупреждениях (в том числе отправленных по электронной почте) доступ к сайту на территории Беларуси может быть ограничен.

Основанием для вынесения предупреждения объявлено и изменение содержания иностранного сайта при вещании на территории Беларуси.

В соответствии с п. 3 ст. 38 владельцы информационных ресурсов (их составных частей), размещенных в интернете, обязаны не допускать использования их информационных ресурсов для распространения информации, содержание которой противоречит требованиям закона о СМИ. Из этого следует, что владелец сайта обязан контролировать не только редакционные материалы, но и комментарии пользователей, поясняют юристы.

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Практически в течение суток владелец сайта должен при требовании разместить опровержение - в специальной рубрике либо на том же месте страницы и тем же шрифтом, что и опровергаемый материал, при этом последний подлежит удалению.

Ограничение доступа к сайтам может производиться во внесудебном порядке и даже за однократное нарушение. Доступ к сайтам будут блокировать белорусские интернет-провайдеры.