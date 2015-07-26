Дочь Немцова: России не хватает политической воли, желания раскрыть убийство отца

Дочь российского оппозиционного политика Бориса Немцова Жанна заявляет, что расследование убийства ее отца идет очень медленно.

Об этом она рассказала в интервью Дождю.

"Если одним словом, то очень медленно. До появления той информации, о которой вы только что рассказали, следствие зашло в тупик, я об этом говорила. Сейчас, похоже, все-таки есть определенная воля продвинуться чуть дальше. Возможно, речь идет, в том числе, о том, чтобы предъявить заочные обвинения Руслану Геремееву, в этом случае он будет не в оперативном розыске, а во всероссийском розыске, возможно, в международном розыске", - заявила она.

Читайте такжеОбвиняемый в убийстве Немцова принимал участие в штурме Дома печати в Грозном

Немцова подчеркнула, что у нее по-прежнему нет веры в то, что все причастные к этому убийству будут наказаны.

"Я не вижу политической воли. И это ключевой фактор для Российской Федерации — именно наличие политической воли, желания раскрыть это преступление", - резюмировала Жанна.

Справка УНИАН. Борис Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля. На 40-й день после смерти политика, в Москве и других городах России прошли акции памяти с участием соратников и сторонников Немцова.