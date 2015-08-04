Волынские таможенники изъяли партию янтаря при попытке вывезти ее за границу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГФС в Волынской области, незаконный груз таможня обнаружила сегодня в аптечке и технических полостях автомобиля Volkswagen Caddy, следовавшего за пределы Украины.

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Водитель автомобиля, гражданин Украины, для пересечения границы избрал полосу упрощенного таможенного контроля «зеленый коридор».

«Этим он подтвердил, что перемещает предметы, которые не подлежат обязательному письменному декларированию или обложению таможенными платежами, сборами и на перемещение которых через таможенную границу Украины не установлены запреты или ограничения», - говорится в сообщении.

В настоящее время камни изъяты и направлены на экспертизу.