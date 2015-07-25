На Житомирщине оперативники изъяли почти 100 килограммов незаконно добытого янтаря
На Житомирщине созданными по инициативе прокуратуры межведомственными группами по противодействию незаконной добыче янтаря изъято более 95 кг драгоценного камня.
Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области со ссылкой на прокурора области Любомира Вийтовича.
По словам прокурора, за короткий промежуток времени функционирования совместных межведомственных групп правоохранительными органами зарегистрировано 9 уголовных производств в сфере незаконной добычи янтаря, изъято более 95 кг камней, а также 5120 долларов США и свыше 13,5 тыс грн, предназначенных для его закупки.
Читайте такжеНа Житомирщине готовят программу рекультивации уничтоженных копателями янтаря земель
Вийтович добавил, что, кроме этого, изъято 6 транспортных средств, 8 мотопомп, а также другое орудие совершения преступления, которые признаны вещественными доказательствами.
Информируя журналистов о результатах работы межведомственных групп по противодействию незаконной добыче янтаря, прокурор области уточнил, что в последнее время эти группы изменили методику в выявлении правонарушений несанкционированного промысла, поскольку, по его словам, теперь действуют мобильно и оперативно.
«За каждым выявленным правонарушением обязательно выезжают следственно-оперативные группы. Таких позорных фактов, как было раньше, когда следственно-оперативные группы выезжали на место происшествия с опозданием на 4-5 часов, или не появлялись там совсем, не установлено», - заверил Вийтович.
Как позитив он также отметил отсутствие судебных случаев возврата техники и инвентаря, изъятых во время незаконного промысла.
Читайте такжеВ Украине к добыче янтаря могут допустить частные компании
Вместе с тем, прокурор области отметил, что еще преждевременно утверждать об окончательном искоренении фактов незаконной добычи янтаря в регионе. За это сейчас на территории пяти районов области продолжают работать совместные межведомственные группы, в которые входят сотрудники областных УМВД, УСБ Украины, Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, государственных контролирующих органов и лесохозяйственных предприятий.
Вийтович привел и другие факты прокурорского реагирования по прекращению несанкционированной добычи янтаря.
В частности, с целью предупреждения неправомерного предоставления земли в северных районах области и возврата уже предоставленных земель, используемых для таких целей, прошлого и текущего года прокурорами в суд заявлено 13 исков на сумму 7,8 млн грн (общей площадью свыше 1400 га), из которых 8 рассмотрено и удовлетворено на 4,9 млн грн.
Читайте такжеМилиция уверяет, что нелегальная добыча янтаря на Житомирщине прекращена
Вийтович подчеркнул, что незаконная добыча янтаря наносит не только финансовый ущерб государству, но и приводит к экологической катастрофе.
Как сообщал УНИАН, на выполнение поручения президента Украины Петра Порошенко на Житомирщине и в ряде других областей Украины правоохранители принимают меры по преодолению незаконной добычи янтаря.