На Житомирщине оперативники изъяли почти 100 килограммов незаконно добытого янтаря

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области со ссылкой на прокурора области Любомира Вийтовича.

По словам прокурора, за короткий промежуток времени функционирования совместных межведомственных групп правоохранительными органами зарегистрировано 9 уголовных производств в сфере незаконной добычи янтаря, изъято более 95 кг камней, а также 5120 долларов США и свыше 13,5 тыс грн, предназначенных для его закупки.

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Вийтович добавил, что, кроме этого, изъято 6 транспортных средств, 8 мотопомп, а также другое орудие совершения преступления, которые признаны вещественными доказательствами.

Информируя журналистов о результатах работы межведомственных групп по противодействию незаконной добыче янтаря, прокурор области уточнил, что в последнее время эти группы изменили методику в выявлении правонарушений несанкционированного промысла, поскольку, по его словам, теперь действуют мобильно и оперативно.

«За каждым выявленным правонарушением обязательно выезжают следственно-оперативные группы. Таких позорных фактов, как было раньше, когда следственно-оперативные группы выезжали на место происшествия с опозданием на 4-5 часов, или не появлялись там совсем, не установлено», - заверил Вийтович.

Как позитив он также отметил отсутствие судебных случаев возврата техники и инвентаря, изъятых во время незаконного промысла.

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Вместе с тем, прокурор области отметил, что еще преждевременно утверждать об окончательном искоренении фактов незаконной добычи янтаря в регионе. За это сейчас на территории пяти районов области продолжают работать совместные межведомственные группы, в которые входят сотрудники областных УМВД, УСБ Украины, Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, государственных контролирующих органов и лесохозяйственных предприятий.

Вийтович привел и другие факты прокурорского реагирования по прекращению несанкционированной добычи янтаря.

В частности, с целью предупреждения неправомерного предоставления земли в северных районах области и возврата уже предоставленных земель, используемых для таких целей, прошлого и текущего года прокурорами в суд заявлено 13 исков на сумму 7,8 млн грн (общей площадью свыше 1400 га), из которых 8 рассмотрено и удовлетворено на 4,9 млн грн.

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Вийтович подчеркнул, что незаконная добыча янтаря наносит не только финансовый ущерб государству, но и приводит к экологической катастрофе.

Как сообщал УНИАН, на выполнение поручения президента Украины Петра Порошенко на Житомирщине и в ряде других областей Украины правоохранители принимают меры по преодолению незаконной добычи янтаря.