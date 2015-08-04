В Ривне милиция изъяла рекордную партию янтаря на 3 миллиона долларов (фото)

Как сообщила руководитель сектора связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области Инна Березовская, 3 августа сотрудники Управления противодействия преступности в сфере экономики УМВД Украины в Ривненской области совместно с работниками УСБ при проведении санкционированного обыска в автомобиле марки «Мерседес Спринтер» на улице Студенческой в Ривне изъяли более 2500 килограммов янтаря.

В ходе расследования уголовного производства милиционеры получили оперативную информацию о том, что в указанном автомобиле может находиться незаконно добытый янтарь-сырец.

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«Во время обыска в автомобиле правоохранители обнаружили камни, похожие на янтарь, упакованные в белые мешки. Сейчас милиционеры проводят детальный осмотр изъятого, экспериментальные образцы отправят на экспертизу. По факту приобретения имущества, добытого преступным путем, открыто уголовное производство по статье 198 Уголовного кодекса Украины», - сказал начальник УМВД Украины в Ривненской области Сергей Максимов.

Правоохранители устанавливают преступные связи людей, которые могут быть причастны к незаконной добыче янтаря, и происхождение этих камней.

4 августа правоохранители обещают рассказать подробности этого происшествия

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков уже прокомментировал изъятие рекордной партии янтаря на своей странице в Facebook.

По словам министра, партия «солнечного камня» уже была упакована для отправки за границу.

Аваков напомнил, что сегодня ночью специальная группа изъяла в Ривненской области рекордную партию янтаря весом более 2,5 тонн. По предварительной оценке, стоимость этой партии составляет около 3 млн долларов.

«Более точно - вес и состав камней по фракциям партии, которая готовилась к контрабанде, и ее стоимость определят эксперты на месте в Киеве, куда груз направляется сейчас под вооруженной охраной», - сообщил Аваков.

Он подчеркнул, что сегодняшнее изъятие янтаря является результатом большой подготовленной операции МВД и Государственной фискальной службы Украины по разоблачению и пресечению действий крупнейшей преступной группы, действовавшей в Ривненской области и паразитировавшей на незаконной добыче янтаря. В связи с этим позднее в ходе расследования будут названы фамилии людей, непосредственно причастных к незаконному бизнесу - бывших депутатов, чиновников, правоохранителей.

«Изъятый янтарь будет инвентаризован и публично представлен в ближайшие часы в Киеве, чтобы ничего с ним не случилось. Будет направлен в казну государства», - подчеркнул Аваков.

Глава МВД также напомнил, что ранее он заявлял о необходимости принимать закон, который регулировал бы государственный контроль, добычу и сбыт янтаря.