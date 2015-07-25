На Волыни двум сотрудникам ГАИ объявлено о подозрении в организации добычи янтаря
В Волынской области сотрудники Госавтоинспекции организовали незаконную добычу янтаря.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Волынской области, в мае этого года на территории Маневицкого поселкового совета было выявлено и прекращено незаконную добычу янтаря, которую вела группа лиц.
Читайте такжеПорошенко заявил о первых задержаниях организаторов контрабанды янтаря
Во время досудебного расследования установлено, что добычу полезных ископаемых организовали правоохранители – командир и старший инспектор взвода по обслуживанию стационарного поста № 2 роты ДПС ГАИ.
24 июля сотрудникам Госавтоинспекции сообщено о подозрении в организации незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, а также в злоупотреблении служебным положением, что нанесло существенный вред интересам государства.
Продолжается досудебное расследование, которое осуществляется следственным отделом УСБУ Украины в Волынской области.