«Киевоблэнерго» вводит жесткие графики ограничений энергоснабжения

ЗАО “А.Э.С. Киевоблэнерго” вводит с 20 июля 2006 года жесткие графики ограничений энергоснабжения на уровне брони водо- и теплоснабжающих предприятий Киевской области. Об этом УНИАН сообщили в компании.

Как отмечается в сообщении, облэнерго направило всем должникам предупреждения о введении графиков ограничений энергоснабжения в случае неуплаты счетов. Общий долг коммунальных предприятий перед энергетиками составляет свыше 6,2 млн. гривень.

В сообщении подчеркивается, что администрация компании приняла такое решение после того, как 12 июля по поручению премьер-министра Юрия ЕХАНУРОВА Кабинет Министров Украины обязал органы исполнительной власти в случае неполной уплаты счетов водоканалами за электроэнергию ввести подачу воды согласно графикам. Также Министерство топлива и энергетики Украины направило письмо, в котором рекомендует энергоснабжающим компаниям совместно с Госэнергонадзором разработать и внедрить меры по ограничению электроснабжения согласно графикам дискретной подачи воды с учетом режимов работы энергосистем с целью приведения объемов потребления электроэнергии до уровня 100%-й оплаты и погашения задолженности согласно предоставленным гарантийным письмам.

По данным компании, графики ограничений также будут действовать и для других коммунальных предприятий, которые имеют долги за потребленную электроэнергию. В частности, среди крупнейших коммунальных должников «А.Э.С. Киевоблэнерго», по состоянию на 20 июля 2006 года - КП «Боярка-Водоканал (1 511 834 грн. ) », Боярское ЖКХ (1 034 992 грн.), Киево-Святошинское КП Теплосетей (525 463 грн.), Ирпеньское УЖКХ «Беличи» (623 364 грн.), Рокитнянское ЖКХ (148 681 грн.), КП «Вишневводоканал» г. Вишневое (120 001 грн.) и др.