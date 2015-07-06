СБУ задержала на Донетчине информатора боевиков, который "сливал" позиции военных в Авдеевке

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, сообщник боевиков передавал сообщения представителям одного из незаконных вооруженных формирований о дислокации, личном составе и вооружении Вооруженных сил Украины, дислоцированных в районе Авдеевки и села Ласточкино.

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Как отмечается, информатор также изучал на заказ террористов социально-политическую ситуацию в этих населенных пунктах.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия по установлению возможных сообщников задержанного информатора.