СБУ задержала на Донетчине информатора боевиков, который "сливал" позиции военных в Авдеевке
16:33, 06 июля 2015Война
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Ясиноватского района Донецкой области – информатора террористической организации "ДНР".
Информатор также изучал на заказ террористов социально-политическую ситуацию / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, сообщник боевиков передавал сообщения представителям одного из незаконных вооруженных формирований о дислокации, личном составе и вооружении Вооруженных сил Украины, дислоцированных в районе Авдеевки и села Ласточкино.
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Как отмечается, информатор также изучал на заказ террористов социально-политическую ситуацию в этих населенных пунктах.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия по установлению возможных сообщников задержанного информатора.
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