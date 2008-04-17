Погода на 18-22 апреля

18 апреля по прогнозам синоптиков в западных областях Украины пройдут умеренные, в северных областях днем кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 12-17°, на юге до 20°. В Карпатах дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 19-20 апреля удержится облачная погода с прояснениями. 19 апреля в западных областях ожидаются умеренные, в северных областях небольшие дожди, на остальной территории без существенных осадков; 20 апреля в Украине, кроме Крыма и востока, временами дожди, местами грозы. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°; днем 13-18°, в южной части местами 19-21°, 20 апреля в западных, северных областях и в Винницкой области 10-15°. В Карпатах дождь с мокрым снегом; температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла.

21 апреля - без осадков, лишь ночью на севере Левобережья будет небольшой дождь. 22 апреля в западных областях пройдут умеренные дожди, днем в северных и центральных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Температура существенно не изменится, лишь в южной части несколько повысится.

В Киеве и области 18 апреля будет переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 5-7°, днем 14-16°, по области ночью 3-8°, днем 12-17°.

19-20 апреля будет облачная погода с прояснениями. 19 апреля небольшие, 20 апреля умеренные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°; днем 19 апреля 13-18°, 20 апреля - 10-15°.

21-22 апреля - без осадков, лишь днем 22 апреля небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура существенно не изменится.