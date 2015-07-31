В Рубежном демонтировали очередной памятник Ленину

Об этом сообщает сайт пресс-службы Рубежанского городского совета.

Отмечается, что демонтаж памятника на площади Химиков был выполнен работниками ООО "Рубежанский краситель" по решению Рубежанского горсовета №53/12 от 2 июля 2015г.

По сообщениям пресс-службы, три дня назад в Рубежном демонтировали первый памятник Ленину в районе школы №6.

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Как сообщал УНИАН, ранее на заседании сессии Городского совета Рубежного был вынесен вопрос о демонтаже и переносе памятников Ленину в коммунальное учреждение "Городской музей". Это решение поддержали 20 из 22 присутствующих депутатов.