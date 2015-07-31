В Черкассах ликвидировали нарколабораторию по изготовлению амфетамина

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, организовал нарколабораторию в частном секторе Черкасс ранее судимый житель Сум. Он наладил канал поставки амфетамина в свой город и, по предварительным данным, переправлял психотроп в Киевскую и Одесскую области.

"Во время обысков в нарколаборатории правоохранители изъяли десятки килограммов химических веществ для изготовления амфетамина и готовой "продукции", которые отправлены на экспертизу", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт психотропных веществ по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

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Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к функционированию нарколаборатории и организации каналов поставки амфетамина в регионы Украины.