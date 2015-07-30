ГПУ делает все для того, чтобы собрать доказательства невиновности Савченко и передать их российским следователям

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель генерального прокурора Украины Юрий Столярчук на брифинге.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу того, действительно ли ГПУ надеется, что Генпрокуратура РФ ответит на запрос относительно выдвижения подозрения 7 должностным лицам России он отметил: “Мы делаем все для того, чтобы выполнить все, что запланировано, и все, что только возможно” для того, чтобы произошло освобождение Надежды Савченко. “Я не имею никакого сомнения, что польза однозначно от этого будет, и мы в этом убедимся. В какой степени и как быстро - опять же покажет время”, - добавил Столярчук.

Читайте такжеНа момент гибели российских журналистов телефоны Савченко были уже у боевиков - данные мобильных операторов

По его словам, реакция российской стороны “может быть разной, но мы сделали то, что обязаны сделать по закону”.

В свою очередь, представитель прокуратуры Киева отметил, что “установлено точное время незаконного лишения свободы Надежды Савченко”. По его словам, есть фактически более 30 свидетелей, которые были во время задержания Савченко. Он добавил, что речь идет о ее сослуживцах.

Он отметил, что “в уголовном производстве есть неустановленные лица, которые совершали незаконные действия в отношении Надежды Савченко в группе лиц, которым уже сообщено о подозрении”. “В связи с этим проводятся следственные действия и розыскные действия для установления их анкетных данных и непосредственного места нахождения”, - подчеркнул он. По его словам, журналисты будут дополнительно проинформированы о “новых людях, которые причастны к незаконному лишению свободы Надежды Савченко и удержанию ее без предоставленных законом полномочий».

Читайте такжеАдвокат Савченко не исключает, что российский суд вынесет его подзащитной максимальный приговор

На брифинге отмечалось, что все доказательства, которые были собраны во время расследования ГПУ, будут переданы через адвоката Надежды Савченко Илью Новикова российской стороне. Выражалась надежда, что на завтрашнем судебном заседании эти данные, которые доказывают невиновность Савченко, будут рассмотрены и учтены во время рассмотрения дела.

Ранее УНИАН сообщал, что Генеральная прокуратура Украины обратилась к Генпрокуратуре РФ относительно сообщения о подозрении семи российским должностным лицам в совершении преступлений против украинского летчика, народного депутата Надежды Савченко.

Справка УНИАН. Савченко прошлым летом похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

Читайте такжеАлиби Савченко подтверждает видео, предоставленное стороной обвинения - адвокат

Московский городской суд 10 июня 2015 года по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет об обвинении в покушении на убийство и убийстве.

Донецкий городской суд Ростовской области России 30 июля начнет рассматривать дело Савченко.

По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.