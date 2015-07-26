Фракция Саркози осудила поездку своих депутатов в оккупированный Крым, сам он пока молчит

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на l'echo Republicain.

Фракция официально заявила, что "не поддерживает" такой визит. Одновременно жесткого осуждения не прозвучало – во фракции отметили, что "считают нужным сохранять уравновешенные отношения с РФ".

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Для сравнения, правящая во Франции Социалистическая партия оказалась значительно более жесткой. Лидер фракции социалистов в Национальной ассамблее Бруно Ле Ру заявил, что "считает позорным тот факт, что десять парламентариев уехали в Крым без согласования с украинской властью".

Как сообщал УНИАН, МИД в ближайшее время сделает представление в Службу безопасности Украины относительно запрета на въезд в Украину для всех десяти депутатов национального собрания и сената Франции, которые на этой неделе посетили Крым.