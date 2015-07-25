У Климкина обещают объявить персонами нон грата французских депутатов, побывавших в оккупированном Крыму

Об этом заявил Министр иностранных дел Павел Климкин в субботу в комментарии Европейской правде.

Как известно, визит парламентской делегации в Крыму состоялся без согласования с украинскими властями.

На вопрос о том, будет ли представление о запрете въезда депутатов Украины, Климкин ответил утвердительно: "Ну а как же!".

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"Толерантность – это важная вещь и европейская ценность, но я считаю, что тем, кто нарушает законы Украины, нечего делать в нашем государстве", - пояснил он.

"Жаль, что во Франции есть определенная ниша, которая спекулируя на анти американизме, делает такие вещи. Хотя там есть несколько депутатов – это экстремальные туристы, которые и к Асаду ездили. И мы будем работать со всеми парламентами, чтобы такие вещи минимизировать", - добавил министр.

Как отмечается, соответствующее представление в СБУ будет подписано до конца субботы.

По украинскому законодательству, посещение аннексированного Россией крымского полуострова гражданами является уголовным преступлением.