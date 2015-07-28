Патриарх Филарет призвал украинцев молиться за мир в Украине

Об этом говорится в послании Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета по случаю юбилеев 1000-летия упокоения святого равноапостольного Великого князя Киевского Владимира, мученической смерти его сыновей святых страстотерпцев князей Бориса и Глеба и 1027-й годовщины Крещения Руси-Украины.

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В день сегодняшнего праздника и юбилея Патриарх призвал всех «в первую очередь к искренней сердечной молитве к Господу о мире в Украине, об избавлении нас от нашествия чужаков, о защите Божьей для мужественных украинских воинов, которые ценой своей крови защищают всех нас, ближних своих». Также он призвал вознести «молитвы за примирение враждующих, обращение заблудших, покаяние грешных».

«Сегодня все мы, Церковь и украинский народ, на Родине и в диаспоре, отмечаем особый двойной юбилей. Тысячу лет назад отошел от земной жизни в Царство Небесное Великий князь Киевский и всея Руси Владимир, наш равноапостольный просветитель и Креститель. А вскоре от рук наемных убийц, посланных жадным к власти Святополком Окаянным, завершилась мученической смертью жизнь сыновей Владимировых, святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Также сегодня мы молитвенно отмечаем 1027-ю годовщину Крещения Руси-Украины», - отметил Патриарх.

Он отметил, что все эти события мы вспоминаем «для того, чтобы напомнить самим себе и всем правдивую нашу историю, а напомнив – сделать из нее полезные выводы и научиться, как достигать хорошего и избегать злого. Потому что, к сожалению, до сих пор есть те, кто хочет присвоить нашу историю, через унижение наше – превознестись, обворовывая нас – обогатиться. Украину считают своей окраинной вотчиной, Церковь нашу – своей прислужницей, а Киев, мать городов Русских – собственной провинцией». «Эту ложь нам предстоит разоблачать – не только для собственного блага, но и для пользы тех, кто сам себя и других обманывает, присваивая ему не принадлежащее. Потому что лечение хоть и бывает болезненным – но избавляет от болезни, а успокоение больного без помощи ему – приводит к беде», - отметил глава Церкви.

Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата отметил, что нынешнее празднование проходит в тяжелое время войны, страданий, неспокойствия и борьбы. «Поэтому с особой бдительностью мы должны посмотреть на наше прошлое, видя в нем примеры, которые должны помогать строить собственное настоящее и лучшее будущее», - сказал он.

«Сейчас наше государство и народ борются с вызовами внешним и внутренним. Внешний – это агрессия соседней страны, а внутренний – недоверие и раздоры в народе, обнищание и коррупция, усталость от борьбы. Сможем ли преодолеть эти вызовы – зависит от нас. Но пример развития государства святым Владимиром гласит – если будем строить жизнь страны и народа на прочном фундаменте Божьих Заповедей, правды, любви к ближнему и жертвенности, то будем иметь успех», - подчеркнул Патриарх Филарет.

Он посоветовал для воплощения изменений каждому из нас меняться внутренне и лично: «Не ждать, пока это сделает кто-то другой, не перекладывать ответственность только на тех, кто находится при управлении большими или малыми делами – но в первую очередь самому воплощать в собственной жизни простой для запоминания Божий закон: «Если хотите, чтобы делали вам люди, так и вы делайте им».

По убеждению главы УПЦ КП, «пример святого Владимира учит нас, что каждый человек может измениться, если желает не только познать Божественную истину, но и жить согласно ей. Жестокий – стал милостивым, развратный – набожным. Тот, кто приумножал богатство для себя – стал очень милостив. Правитель, который руководствовался только своими желаниями – проявил смирение перед Правдой Божией и на ее основе стал успешно строить жизнь страны».

«Видя все это мы должны такой хороший пример применять и в нашей собственной жизни. Отношения с ближними своими, обязанности и труд, жизнь в семье, в местной общине, в целом обществе, в украинском государстве – все это должны наполнять правдой и любовью. Ибо только на такой основе мы сможем, как и святой Владимир, построить общий дом, который будет стоять на крепкой, непоколебимой основе, а не на песке», - отметил Патриарх в своем послании.

«Гражданская война, террор и репрессии, Голодомор, тюрьмы и ссылки для невинных, обнищание материальное и духовное – все это плоды стремления построить жизнь без Божьей правды, на основе гордости и ненависти. Должны делать выводы из своей истории и не повторять старых ошибок. Чтобы не приходилось снова повторить нам или нашим потомкам слова мудрой думы славного Гетмана Ивана Мазепы: «През незгоду всі пропали, самі себе звоювали». Революция Достоинства и борьба с внешней агрессией учат нас тому, что победа возможна только в единении усилий, когда слова и дела вдохновляются жертвенностью и любовью к родному краю и народу. До сих пор Бог помогал Украине преодолевать самые тяжелые испытания, способствовал в борьбе за правду и свободу», - сказал глава УПЦ КП и выразил надежду, что Бог даст нам победу над агрессорами и над нашими собственными недостатками.

Он напомнил, что еще одним доказательством победы Правды Божией над лукавством и властолюбием есть пример святых Бориса и Глеба. «Пролив братскую невинную кровь окаянный Святополк на некоторое время будто достиг своего – но Бог Правосудный наказал преступника. Не смог братоубийца удержать ни престол, добытый кровью, ни сохранить свою жизнь, ни оставить по себе добрую память. Святополком Окаянным нарекли его люди, а святых мучеников Бориса и Глеба, которые ради выполнения заповеди братской любви отдали свою жизнь, Бог, Церковь и народ прославили и прославляют вплоть по сей день», - отметил Патриарх и добавил: «К сожалению, в наше время появился новый Святополк Окаянный. Он называет нас своими братьями, но ради сохранения собственного престола посылает к нам наемных убийц и проливает невинную кровь». «Пусть не думает он, этот ослепленный гордостью и неправдой правитель, что Бог не видит его сердца, не знает о его делах и не имеет силы остановить его преступления! Так думал и тот, давний Святополк. Но правда Божия победила тогда – победит она и теперь. Господь терпит до времени, давая возможность злым покаяться, но когда мера терпения Божия преисполнится, суд Его будет справедливым, а наказание – неотвратимым. Поэтому призываем этого нового Святополка Окаянного и всех слуг, которых он посылает на преступления и убийство, – остановиться, одуматься и покаяться. Если опомнится – благо будет и ему, и народу, которым он правит. А если нет – то пусть свершится воля Божья!», - подчеркнул глава Церкви и пожелал, «чтобы Господь дал нам единомыслие и мир между собой».