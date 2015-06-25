Украинцы среди лидеров церквей больше всего доверяют Патриарху Филарету и Папе Римскому - опрос

Лидерами по недоверию стали Патриарх Московский Кирилл (39%) и Митрополит Онуфрий (25%). Больше половины опрошенных не знают Вселенского Патриарха Варфоломея Первого, Митрополита Макария (УАПЦ), а также Архиепископа Святослава (УГКЦ).

Патриарху Филарету, Папе Римскому Франциску, Архиепископу Святославу, Митрополиту Макарию больше доверяют жители Западного региона, жители сел, украиноязычные, а также респонденты с более высокими доходами.

Зато Митрополиту Онуфрию и Патриарху Кириллу больше доверяют жители Юга и Востока, русскоязычные, с более низким уровнем образования и доходов.

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При этом на Западе наибольшим доверием пользуются Патриарх Филарет (66%), Папа Римский Франциск (62%) и Архиепископ Святослав (57%). В Центре и на Юге больше всего доверяют Патриарху Филарету (38 и 40% соответственно) и Папе Римскому Франциску (26 и 37% соответственно). А жители Востока больше всего доверяют Патриарху Филарету (22%).

В целом на Западе респонденты более осведомлены относительно всех лидеров религиозных конфессий, представленных в исследовании, а в Центральном регионе – меньше. На Востоке больше всего тех, кто не определился со своим отношением к лидерам конфессий. Кроме того, женщины и респонденты старшего возраста более осведомлены и больше доверяют лидерам религиозных конфессий.

Опрос проводился среди аудитории от 18 лет, было опрошено 2000 респондентов в формате личного формализованного интервью. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,4%. Исследование проводилось с 3 по 13 июня.