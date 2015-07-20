На Закарпатье начали отменять фестивали и праздники из-за событий в Мукачево

В Закарпатской области могут отменить все фестивали из-за сложной обстановки в регионе. Уже несколько туристических групп из Венгрии решили не ездить на экскурсии и отдых на Закарпатье в связи с событиями в Мукачево.

Об этом сообщает местный сайт Beregovo today.

В Боржави Береговского района отменили международный гастрономический "Фестиваль лечо", который должен был пройти с 25 по 26 июля.

"Венгерские команды, которые должны были приехать к нам, отменили поездку за последних событий в Мукачево. Поэтому мы решили не проводить фестиваль вообще", - рассказала председатель Береговского союза зеленого туризма Шарлотта Чизмар.

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При этом Чизмар выразила опасения, что этим летом отменят все туристические мероприятия на Береговщине, в том числе известный фестиваль леквара в Гечи.

"Сейчас ждут как будут разворачиваться события. Ведь в связи с событиями в Мукачево немало туристических групп из Венгрии также решили не ездить на экскурсии и отдых на Закарпатье", - отмечает издание.

Напомним, в Мукачево днем 11 июля произошла стрельба. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. Президент Украины Петр Порошенко 13 июля заявил, что конфликт в Мукачево возник из-за перераспределения потоков контрабанды.