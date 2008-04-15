Милиция задержала подозреваемых в ограблении 13 квартир в центре Киева
17:02, 15 апреля 2008Общество
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Одному - 30 лет, другому - 38
Сотрудники столичной милиции задержали двух мужчин, которые ограбили в центре Киева 13 квартир.
Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД Украины в г. Киеве, одному из задержанных 30 лет, другому – 38 и «работали» и они в Печерском и Подольском районах Киева.
В результате преступных действий они проникли в 7 квартир граждан в Печерском районе и в 6 – в Подольском.
Сейчас у них изъяты орудия преступления.
Задержанные проверяются на совершение других подобных преступлений.
Как отметили в ЦОС, один из них ранее был судим за квартирные кражи.
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