Милиция задержала подозреваемых в ограблении 13 квартир в центре Киева

Сотрудники столичной милиции задержали двух мужчин, которые ограбили в центре Киева 13 квартир.

Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД Украины в г. Киеве, одному из задержанных 30 лет, другому – 38 и «работали» и они в Печерском и Подольском районах Киева.

В результате преступных действий они проникли в 7 квартир граждан в Печерском районе и в 6 – в Подольском.

Сейчас у них изъяты орудия преступления.

Задержанные проверяются на совершение других подобных преступлений.

Как отметили в ЦОС, один из них ранее был судим за квартирные кражи.