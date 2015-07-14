Комбаты МВД пообещали не допустить стрельбу и гибель людей за тысячи километров от фронта

Командиры батальонов спецназначения МВД заявляют, что не допустят, чтобы за тысячи километров от фронта звучали выстрелы и гибли люди.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении командиров батальонов спецназначения МВД Украины и Национальной гвардии, которое обнародовал заместитель командира батальона «Киевщина» Юрий Оруджов на брифинге в Киеве. Заявление поддержали все 35 добровольческих батальонов в системе МВД.

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«Мы не допустим, чтобы за тысячи километров от фронта раздавались выстрелы, гибли люди, брали в заложники детей ради криминальных разборок, даже если они прикрываются патриотическими лозунгами», - говорится в заявлении.

«Патриот сегодня тот, кто на фронте, других мы защитим, но воспользоваться тяжелой ситуацией и обогатиться на Родине мы не позволим», - подчеркнули комбаты.