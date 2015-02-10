Бывший командир батальона "Айдар" взял на себя "преступление" Савченко

На вопрос, кто корректировал огонь в том бою, Мельничук ответил: "Я. Я тогда был на передовой, бойцы, которые принимали участие в этом бою, подтвердят - я был впереди БТРов, и меня бойцы за шкирку оттягивали: мол, прячься командир", заявил он в интервью Российской службе BBC.

В частности, смерть российских журналистов Мельничук объясняет случайностью, так как прицельно по ним не стреляли.

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"Когда туда прорвались наши БТРы и БМП, боевики их полностью расстреляли, а потом вызвали журналистов, чтобы они засняли результаты этого боя. Они не рассчитывали, что мы придем своих освобождать за 12 километров", - заявил бывший командир добровольческого батальона.

Ранее УНИАН сообщал, что в России отказались прекращать уголовное дело против Савченко.

Также сообщалось, что Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов.

27 октября 2014 года Басманный суд Москвы продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

22 декабря Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты Савченко и оставил ее под стражей. Летчицу удерживают в московском СИЗО №6.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада призвала международные организации и межпарламентские ассамблеи способствовать освобождению Савченко и делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку. Следователи Следственного комитета Российской Федерации хотят оставить Савченко под стражей до 13 мая.

Сегодня, 10 февраля Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продолжении срока содержания Савченко под стражей.