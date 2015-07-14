США могут расширить программу подготовки Вооруженных сил Украины - Ходжес

01:56, 14 июля 2015
Общество
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Командующий сухопутных войск Вооруженных сил США в Европе генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес заявил, что США рассматривают план расширения подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

lc.nato.int / news.ibox.bg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.

Как заявил Ходжес, США планируют расширить тренировки украинских военных и проводить подготовку не только бойцов Национальной гвардии Украины, но и регулярной армии страны.

При этом на данный момент программа находится на стадии разработки. План должен быть одобрен США, Украиной и другими странами-участницами НАТО.

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Вероятно, будущие тренировки будут аналогичными тем, что сейчас проходят для бойцов Нацгвардии в Львовской области. Однако, они также могут включать элементы защиты от радиоэлектронной борьбы.

Ходжес заявил, что подобные тренировки также полезны тем, что американские военные учатся у украинцев, поскольку сами они никогда не были под ударом российской армии.

Реализация канадской программы по обучению украинских военнослужащих по стандартам НАТО будет продолжаться до 2017 года.

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