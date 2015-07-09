Из-за курса доллара выездной туризм в Украине продолжает падать

Об этом говорится в статье Галины Корбы в журнале "Новое время".

В 2013 году путевка на семью из трех человек на шесть ночей в турецком четырехзвездочном отеле обходилась примерно в 8 тыс. грн, этим летом за такой отдых придется выложить уже около 25 тыс. грн. Украинские отели тоже подняли цены на 20–25 % в нынешнем сезоне, но даже при этом те же шесть ночей в Одесской области обойдутся куда дешевле — в среднем в 4 тыс. грн., пишет Корба.

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По словам автора, летнюю Одессу заполонили свои — украинцы, которые прежде ездили в Крым или за границу. Последние события в стране вынудили их отказаться от привычного отдыха. Но если Крым стал недоступен по политическим причинам, от заграничных курортов отпугивает курс доллара, который вырос почти в три раза с докризисных времен.

"Выездной туризм будет неумолимо сокращаться. Внутренний туризм, напротив, набирает обороты. Только за первые шесть месяцев 2015-го он вырос на 25 %, а местами на все 30 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в статье.

Полную статью читайте в выпуске журнала "Новое время".