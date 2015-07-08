Иностранцам предложили 10-дневный железнодорожный тур по КНДР за 3 тысячи евро

Об этом сообщается на сайте компании. Отмечается, что ранее ни одна другая компания не предлагала подобных туров. Стоимость путешествия, которое стартует 2 октября, составит 2890 евро, передает Lenta.ru.

Тур включает в себя перелет из Пекина в Пхеньян, размещение в отелях, питание и услуги гидов. Отмечается, что путешественникам придется дополнительно оплатить визовый сбор, который составляет 50 евро.

Железнодорожная поездка начнется в Пхеньяне, оттуда поезд отправится в направлении городов Хамхын и Чхонджин. Отмечается, что эту часть Северной Кореи редко удается увидеть иностранцам. Также туристы посетят «неизведанные города» Синпхо и Кимчхэк на юге страны. На восьмой день поездки поезд доберется до приморского города Вонсан, где путешественники смогут отведать рыбные деликатесы и оценить качество северокорейских пляжей. Тур закончится 12 октября в Пхеньяне, откуда туристам организуют трансфер в Пекин. Отмечается, что можно будет самостоятельно решить, как добираться до Китая. Среди предлагаемых вариантов поездка на автобусе или поезде, а также авиаперелет.

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Особый акцент в объявлении турфирмы делается на том, что поездка пройдет в оригинальных вагонах 1970-годов. Кроме того, в поезде к услугам туристов вагон-ресторан.

В середине мая сообщалось, что британское агентство Young Pioneer Tours предложило туристам побывать на пляжах Северной Кореи. В качестве главных достоинств тура Surf 'n' Beach агенты назвали идеальную чистоту пляжей и прибрежных вод в условиях полной безопасности.