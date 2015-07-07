На Ривненщине выпустили под залог пойманного на взятке прокурора, которого когда-то бил на камеру Музычко

Об этом сообщила пресс-секретарь областного прокурора Людмила Суржук, пишет Радио Свобода.

6 июля прокурор Ровенской области подписал приказ об увольнении Таргония с формулировкой «за нарушение присяги» и подал ходатайство о лишении его звания.

3 июля Таргония задержали в кабинете во время получения неправомерной выгоды сотрудники спецподразделения «Сокол». Он требовал и получил 50 тысяч гривен неправомерной выгоды. За эту сумму прокурор обещал гражданину решить вопрос о закрытии в отношении него уголовного производства.

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Андрей Таргоний заявляет о своей невиновности и собирается подать административный иск о незаконности его увольнения с работы. Он считает, что на период следствия его имели лишь отстранить от занимаемой должности.

Имя Андрея Таргония стало известным после опубликования в интернете видео конфликта с представителем «Правого сектора» Александром Музычко.

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