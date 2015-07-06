Обыск у прокуроров-коррупционеров: Саакашвили рассказал, почему против Сакварелидзе хотели возбудить дело

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили.

Даже хотели возбудить уголовное дело против Давида Сакварелидзе за "незаконный захват здания" спецгруппой "Альфа". Кроме того, его прокурорам и следователям объявили, что они уволены.

"Сегодня этой отвратительной святопляске положил конец президент Порошенко! Он лично вмешался и поддержал следствие и запретил ему мешать, приказал довести дело до конца, кого бы оно не касалось", - отметил Саакашвили.

Крупнейшая в истории прокуратуры антикоррупционная операция, проведенная молодыми украинскими прокурорами.Под руководством ... Posted by Mikheil Saakashvili on 6 Июль 2015 г.

Стоит отметить, что он выразил надежду, что после реакции президента тот руководитель, который явно пытался замять это дело за последние сутки, ответит за свои действия.

"Также я попросил СБУ помочь с выявлением крупномасштабной коррупции в прокуратуре Одесской области", - подчеркнул Саакашвили.

Ранее УНИАН сообщал, что во время задержания у чиновников было выявлено в общей сложности около 500 тыс. долл. США, а также драгоценности и ценные бумаги.

При этом у заместителя главы следственного управления ГПУ Шапакина во время обыска было найдено $130 тыс. в кабинете, $30 тыс. и €22 тыс. в доме, $170 тыс. и 500 тыс. грн в квартире, а также документы на депозитные вложения на сумму 800 тыс. грн и незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы.

При обыске у заместителя прокурора Киевской области Корнейца также было найдено 35 пакетов с бриллиантами общим количеством 65 камней.