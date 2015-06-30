Командующий ВМС Украины: вопрос обеспечения жильем личного состава решается

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гайдук сообщил на брифинге в Одессе.

По его словам, социальная защита моряков – неотъемлемая важная составляющая стратегии развития ВМС. «К сожалению, мы вынуждены констатировать, что увеличилось количество очередников на получение жилья в Одесском и Николаевском гарнизонах после передислокации ВМС из Крыма... И за этот год прорыва в данном вопросе не произошло», - сказал Гайдук.

По его словам, есть несколько вариантов решения проблемы, в том числе создание определенного фонда служебного жилья. В связи с этим на последней коллегии Министерства обороны руководство ВМС предложило провести ревизию всех фондов и земель министерства в пределах Одесской и Николаевской областей.

«По результатам инвентаризации принять соответствующее решение относительно поиска вариантов обеспечения жильем военнослужащих. Это может быть продажа с аукционов земли и использование полученных средств для приобретения жилья», - сказал вице-адмирал. Он подчеркнул, что речь идет исключительно о приобретении служебного жилья.

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Еще одним вариантом Гайдук назвал реконструкцию имеющихся фондов в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, переоборудование их в общежития улучшенного типа для военнослужащих контрактной службы.

Кроме того, сообщил Гайдук, в рамках взаимодействия Украина-НАТО рассматривается вопрос относительно трастовых фондов для создания военных городков коттеджного типа на землях Министерства обороны.

Также руководство Одесской облгосадминистрации рассматривает возможность выделения участникам АТО земельных участков «из расчета 10 соток в пределах Одесского региона», сказал Гайдук.

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Ранее УНИАН сообщал, что Военно-морские силы Украины до 2020 года пополнятся 30 новыми кораблями и катерами. Развитие Военно-морских сил – неотъемлемая часть стратегии национальной безопасности и обороны Украины, в рамках которой выработана стратегия морской доктрины государства. Как отметил Гайдук, доктриной предусмотрена государственная целевая оборонная программа развития военной техники до 2020 года.