ВМС до конца года планируют получить два бронированных катера

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Одессе сообщил журналистам командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины вице-адмирал Сергей Гайдук.

«В этом году, согласно контракту, должно быть завершено строительство двух малых бронированных артиллерийских катеров. Сейчас процент готовности (построения катеров) составляет от 70 до 80 процентов. Работы осуществляются согласно плану», - сказал он.

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Кроме того, как добавил Гайдук, совместно с Министерством обороны, Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины отработаны штатные расписания, и на сентябрь мы планируем перемещение экипажей катеров на предприятие для начала подготовки по проведению швартовых и ходовых государственных испытаний этих катеров».

По словам командующего ВМС, «по расчетам по контракту на декабрь текущего года Военно-Морские силы Украины должны получить два малых бронированных артиллерийских катера».

Как сообщал УНИАН, два бронированных артиллерийских катера типа "Гюрза" для ВМС Украины строятся на заводе "Ленинская кузница".