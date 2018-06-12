Замначштаба украинского флота: В 2018 сроки эксплуатации заканчиваются у всех украинских кораблей

Военно-морские силы – важная часть национальной безопасности и обороны страны. А наличие «сумасшедшего» соседа, который много лет концентрировал свой флот на территории нынче аннексированного им же украинского Крыма, заставляет Украину пересмотреть концепцию развития отечественного флота. О перспективах воплощения стратегии морской доктрины государства, цене, которую Украине необходимо заплатить за обновление флота, возможностях отечественного производства собственных кораблей и ударного вооружения для них в интервью УНИАН рассказал капитан первого ранга, замначальника штаба командования ВМС ВСУ по вопросам евроинтеграции Андрей Рыженко.

Если о военной реформе в целом весь последний год говорят много, то реформа и развитие военно-морских сил Украины находится на задворках информационного поля. По крайней мере, так выглядит. Что произошло с ВМС Украины за год?

Прежде всего, Военно-морские силы Украины, те подразделения и части, которые находились на территории Крыма, вышли с полуострова на континентальную часть Украины. Но, к сожалению, на территории Крыма осталось 75% личного состава.

Чем руководствовались моряки, пожелавшие остаться в Крыму?

Причин много, и они носят разный характер. Но, прежде всего, ВМС Украины были первым видом вооруженных сил, который с октября 2013 года полностью перешел на профессиональную основу. А большинство матросов контрактной службы были из Крыма. Естественно, когда в прошлом году встал вопрос о выходе с территории Крыма, для многих из них он стал бытовым. И он, к сожалению, был преобладающим – они остались в Крыму. Остальной личный состав вышел.

Но значительная часть кораблей, на которых они служили, осталась в Крыму…

В Крыму базировалась основная часть кораблей. Изначально, когда они были захвачены Российской Федерацией, на них даже подняли флаги РФ. Но потом, достаточно неожиданно, было принято решение о передаче кораблей, вооружения и техники Украине. Определенная часть судов была передана, потом Российская Федерация остановила этот процесс.

К слову, тот факт, что эти корабли были задержаны, - это проявление пиратства. Корабли всегда пользуются иммунитетом и принадлежат флагу государства. Поэтому их захват (как это происходило в Крыму) является фактом пиратства.

Ходили слухи, что Россия отдает только самые неликвидные, устаревшие или специально поломанные корабли украинского флота…

Все украинские корабли – старые. И все они, в принципе, строились под задачи Советского Союза. В результате, у нас много кораблей различных классов, а это, в общем-то, негативно влияет на материально-техническое обеспечение, логистику, поиск различных запчастей…

До аннексии Крыма у нас было 26 боевых кораблей и катеров 18 различных типов. На сегодняшний день мы имеем 10 надводных кораблей и 33 судна обеспечения. И у 90% из них заканчиваются сроки эксплуатации. А в 2018 году сроки эксплуатации заканчиваются вообще у всех украинских кораблей.

То есть, новых совсем нет?

За всю историю украинского флота, за 23 года, мы получили 4 корабля – построено два корвета, корабль управления «Славутич» и фрегат «Сагайдачный». Но все эти корабли, в общем-то, строились из комплектов, которые были заготовлены еще в советское время. И, опять же, любой корабль имеет определенные сроки эксплуатации, это порядка 20-25 лет. В пересчете на возраст человека, нужно умножать на 3. То есть, если кораблю 25 лет, то в человеческом возрасте это будет все 75.

По кораблям, которые остались в Крыму, вопрос должен решаться на политическом уровне. Но то, что они уже больше года без нужного технического регламента, это очень плохо. Это все равно, что поставить на долгие годы машину в гараж – она уже не заведется. Корабль – сложный технический механизм, который должен ежедневно соответственно обслуживаться. Тем не менее, в Крыму все равно есть корабли достаточно новые, которые мы хотели бы забрать, чтобы они выполняли определенные задачи.

Готова ли морская инфраструктура для перебазирования всех украинских кораблей вне Крыма?

За последний год мы вышли на новые пункты базирования. Значительно была усилена ось береговой обороны, так как защита побережья сейчас является основной задачей флота. На побережье развитая инфраструктура – 13 портов (плюс 5 портов в Крыму), а такие порты как в Одессе, Южном, Ильичевске и Мелитополе обеспечивают 80% грузопотока морем. Это серьезный экономический потенциал страны, поэтому их нужно охранять.

Мы усилили Одессу, где у нас находилась Западная военно-морская база, начинаем осваивать Очаков, думаем про новые пункты базирования – Ильичевск, порт Южный. Каких-то особенностей для передислокации нет, но у нас не очень большой выбор, поскольку роль играют глубины гавани и размеры кораблей. К примеру, в Очакове небольшие глубины, а практическая гавань в Одессе всегда была военным портом, хотя там размещались небольшие корабли. Сейчас мы можем размещать в ней корабли длиной до 100 метров. Если уже чуть больше – это уже сложно.

Что касается применения гражданских портов в интересах военных, то это требует их определенной модернизации. Прежде всего, это связано с материально-техническим обеспечением, подвозом боеприпасов, дополнительной охраной, размещением пунктов органов управления частей и соединений ВМС.

Недавно в СМИ прошла информация, что флот Военно-морских сил Украины до 2020 года планируется увеличить втрое. Каким образом это может произойти, если и те корабли, которые сейчас имеются в наличии, почти исчерпали свой технический потенциал?

В выступлении контр-адмирала (первого заместителя начальника штаба командования ВМС ВСУ контр-адмирала Дмитрия Тарана, – УНИАН), речь шла не о том, что Военно-морские силы будут увеличены втрое, а о том, что втрое будет увеличено количество кораблей и катеров. Учитывая, что сейчас мы имеем в наличии 10, мы планируем, что около 30 появится новых. Причем основная масса из них будут катера типа «Гюрза». Они строятся в Украине, есть такая возможность, и они гораздо дешевле, чем корветы.

Назовете порядок цифр?

Корабль – вещь достаточно дорогая. Одна тонна водотоннажности – это около 100 тысяч долларов. Катер стоит около 7-10 млн долларов, корвет – 200-250 млн долларов. Мы планируем, что эти катера будут построены. На первые 2 деньги выделены и строительство заканчивается. На остальные – деньги спланированы в программе (концепция развития флота, которая сейчас проходит согласование в Министерстве обороны, – УНИАН). Мы считаем, что будет необходимо до 2 миллиарда долларов на пять лет, чтобы обеспечить Военно-морской флот новыми кораблями, техникой морской пехоты и авиации.

Много это или мало? Например, на территории континентального шельфа Черного моря содержится запас нефти и газа, который, по разным оценкам, оценивается от полутриллиона до триллиона долларов. Если они охраняться не будут, то произойдет так, как произошло с так называемыми вышками Бойко, которые россияне сразу захватили под предлогом того, что они принадлежали компании «Черноморнефтегаз»…

Строительство новых кораблей – это заказ для украинских или иностранных предприятий?

Основной путь мы видим в строительстве кораблей на предприятиях Украины, с ними имеется тесное сотрудничество. Понятно, что долгое время они стояли, но есть определенные наработки: они тесно сотрудничают с разными международными компаниями, они адаптируют технологии. Мы хотим, чтобы эти технологии приходили в Украину. То есть, то, что они могут сделать, будем покупать в Украине. По крайней мере, есть такое желание. В первую очередь, это касается артиллерийских, противодиверсионных, десантных катеров и корветов. Мы надеемся, что эти платформы будут строиться в Украине.

Кроме того, это связано, в том числе, с возможностью технического обслуживания. Как правило, предприятие-изготовитель полностью берет на себя техническое обслуживание корабля на период его жизненного цикла. Нам было бы очень удобно базируясь, например, в Одессе или Очакове, чтобы предприятие, которое могло бы осуществить ремонт, обслуживание, техрегламент, находилось где-то рядом. Это европейская практика. По такому принципу построена, например, база шведских королевских морских сил «Карлскруна», где рядом располагается предприятие «Кокмус», которое является производителем. То есть, если на корабле возникает какая-то техническая проблема, какая-то неполадка, и ее могут устранить силами флота, то делают они, если корабль находится на гарантии либо флотский специалист не может устранить неполадку, связываются с предприятием, прибывает специалист и все это ремонтирует.

В то же время, есть ряд позиций, который Украина пока не может выпускать. Например, минно-тральные корабли. Тут, наверное, нужна международная кооперация. Как показывает иностранный опыт, вполне нормально, когда государство заключает контракт с иностранной компанией, первый корпус покупается готовый, а второй-третий иностранные специалисты вместе с отечественными собирают уже на мощностях в стране-заказчике по комплектующим, которые приходят из-за рубежа. Постепенно определенный процент изготовления комплектующих украинские специалисты освоили бы в Украине. Так делали многие страны. Например, Турция, или ОАЭ, которые 20 лет назад не производили ничего, а сейчас выпускают нормальные корабли.

К тому же, в Украине имеется большой опыт – все советские авианосцы, большинство ракетных крейсеров – были изготовлены в Николаеве. Поэтому, надеемся, что эта программа возродит мощности нашего судостроения и кораблестроения. А основу флота составят новые катера и корабли, которые будут выполнять задачу охраны прибрежной морской зоны и ведение боевых действий на дальней морской зоне, по необходимости, и которые будут строиться по стандартам совместимости с НАТО (стандарты связи, передачи информации).

Не могу не спросить о цене катеров и кораблей, о которых вы говорите…

Стоимость отечественного корабля и катера, действительно, дешевле зарубежных аналогов, но не на много. Если у нас катер стоит 5 млн долларов, за рубежом – 8-9 миллионов. А топливо у нас стоит иногда даже дороже, чем за границей.

А как быть с ударным вооружением? Существуют ли перспективы создания собственного вооружения для оснащения флота?

Весь опыт строительства вооруженных сил свидетельствует, что если инженерная и военно-промышленная школа страны позволяет создать собственную ракету, то ракета создается. В Украине такая перспектива существует, и на сегодняшний день такая работа ведется. Идет отработка ударного ракетного комплекса – основы сил стратегического сдерживания.

Единственное требование – ракета должна быть универсальная по носителям. То есть, чтобы ее мог понести корабль, чтобы она могла использоваться в береговой батарее и с воздушного носителя, с самолета. Также важны тестовые испытания. Поскольку, как показывает практика, иногда ракета доводится на протяжении 10-15-20 лет. Но, опять же, такой опыт в Украине есть.

Кроме того, немаловажным фактором является стоимость ракеты, так как отечественная может быть в 3-4 раза дешевле иностранных аналогов.

На сегодняшний день вариант, который может быть для нас приемлемым, делают в Киеве. Но мы не хотели бы лоббировать кого-то одного (из разработчиков и потенциальных производителей, – УНИАН), мы хотели бы здоровой конкуренции. Как делается за рубежом? Флот выставляет требования, какой должна быть ракета, приглашаются предприятия, которые предлагают свои варианты, флот выбирает самый лучший и работа оплачивается.

Если мы говорим о восстановлении флота, идет ли речь и о подводном флоте? Украинская лодка «Запорожье» осталась в аннексированном Крыму…

Лодка «Запорожье» очень старая, ей скоро уже 45 лет. Я уважаю тех подводников, которые на ней служили, но я с самого начала не был оптимистичен относительно ее восстановления (на нее было потрачено 100 млн гривен), так как она была создана по чертежам лодок времен Второй мировой войны. Грубо говоря, она была хорошей в 60-70 годы, но сейчас она устарела. В целом, любая техника, которая создавалась при Советском Союзе, создавалась с другими подходами техэксплуатации. То есть, производилась простая техника, которая расходовала много энергоресурсов, но в которой можно было достаточно просто заменить один агрегат другим. Сейчас уже совсем другая практика. В Европе делают технику сложную, но она надежная, малоразмерная, и ее не нужно часто менять.

«Запорожье», вероятно, уже выработала свой ресурс. Но разговор о том, что Украине нужны подводные лодки, ведется. Мы изучали опыт других стран, которые имеют очень большую береговую черту, как Украина. Это, например, Швеция и Норвегия, где подводные лодки были обозначены как приоритетная платформа для того, чтобы создавать ВМС. Или Польша, которая стала приоритетно развивать подводный флот после вступления в НАТО. Поэтому подводные лодки – серьезный фактор сдерживания и могут обеспечить защиту побережья Украины, даже находясь на достаточном удалении. Главная задача субмарины – не дать противнику сосредоточить боевой потенциал у своих берегов (которые защищает подлодка, - УНИАН).

К сожалению, отечественные предприятия не производят подводных лодок, но они строятся за рубежом. Поэтому одним из вариантов может быть тот, который я уже называл: построить первую за границей и освоить у себя выпуск. Другой вариант – покупка 2-4 лодок за рубежом. В любом случае, проект, который мы отрабатываем, рассматривает необходимость приобретения подводных лодок в интересах ВМФ Украины.

То есть, Украина планирует оставаться подводной державой?

Так точно.

А какова цена вопроса?

Более 100 тысяч долларов за одну тонну водотоннажности. Например, цена современных немецких субмарин типа 212 и 214 составляет до полмиллиарда евро за одну подводную лодку…

Все будет зависеть от того, какой будет определен ресурс. В концепции есть пять различных вариантов, среди которых мы рассматриваем ситуации, когда бюджет не увеличивается, и когда бюджет увеличивается. Причем, если говорить о возможном увеличении, есть еще варианты – «выживание», «сдерживание» и «морская держава».

Рассчитана ли портовая инфраструктура вне Крыма на возможность базирования субмарин?

Те подводные лодки, которые мы рассматриваем, не такие уж и большие, они меньше 100 метров и по водоизмещению, ну, не более 1 000 тонн. Поэтому наработки того, где они могли бы находиться, имеются. Другое дело, что базирование должно обеспечить их сохранность, их защиту, как объектов высокой ценности, а также их скрытное развертывание в районах проведения операций. И тут уже должны позволять глубины.

В этом вопросе нам, опять же, может пригодится иностранный опыт. Учитывая, что в Одессе, по сравнению с Севастополем, небольшие глубины, но они совпадают с глубинами в Балтийском море, мы изучаем подходы и опыт скандинавских стран.

Давайте поговорим не только о технике, а о людях. Как обстоят дела с социальным обеспечением военных моряков?

Вопрос важный. Затраты на личный состав в любой стране составляют минимум половину оборонного бюджета. То есть, на личный состав всегда тратится больше всего, еще 30% идет на оружие и 20% на боевую подготовку и операции. Например, я изучил 35 самых развитых армий мира, и могу сказать, чтобы мы могли нормально провести подготовку, обеспечить мотивированность для прохождения службы, нормальные условия прохождения службы, достойную зарплату, жилье, медобслуживание, Украине нужно иметь в бюджете страны около 30-40 тысяч долларов в год на одного военнослужащего. Тогда эта цифра определит денежное содержание, социальный пакет, качественную подготовку, привлекательные условия службы, высокотехнологическое оружие. На сегодняшний день у нас эта сумма составляет 7 тысяч долларов в год. Для сравнения, в России такой показатель – 100 тысяч долларов в год, в Швеции, Норвегии – 150-160 тысяч, США – полмиллиона на одного военного в год.

Есть идеи, как добиться такого финансирования, учитывая общую экономическую ситуацию в Украине?

В ходе реформы можно использовать опыт стран НАТО. У них очень хорошее менеджерское решение, когда вертикаль управления, начиная с оперативного уровня, разбита на 2 части, поэтому одни штабы занимаются подготовкой сил, а другие – управляют готовыми силами в операциях или на учениях. Это позволяет сократить затраты на органы управления.

К примеру, на сегодняшний день, штаб вида (войск, – УНИАН) – это несколько сотен человек. Если применить опыт НАТО, это будет в пять раз меньше, как минимум. Для сравнения, орган управления оперативного уровня в год расходует столько, сколько две механизированные бригады. Поэтому, за счет сокращения органов управления, разбив их на две составляющие, мы могли бы этим финансовым ресурсом усилить боевые части.

После того, как часть личного состава осталась в Крыму, удалось ли «добрать» на службу необходимое количество моряков?

Сейчас личный состав укомплектован меньше, чем наполовину. Но мы увеличиваем численность.

Как-то вы отмечали, что хорошо тренированное войско на старой технике лучше плохо подготовленного, зато на новой…

На сегодняшний день офицеры флота готовятся на базе Одесской национальной морской академии, куда был частично выведен персонал и переведены курсанты из Академии военно-морских сил Украины имени П. С. Нахимова в Севастополе. В перспективе, планируем создать свою военно-морскую академию в Одессе. Также готовится старшинский состав, есть лицей, где обучаются школьники двух крайних классов. Кроме того, восстановлен тренировочный центр ВМС в Николаеве…

Что касается практической подготовки, нам очень помогают наши партнеры, мы тесно работаем с НАТО, поэтому подразделения продолжают подготовку по стандартам Альянса. Например, существует международный стандарт НАТО, что, к примеру, корвет и фрегат должны находиться в море не менее 128 дней за год. А катер и тральщик – 108 дней. С одной стороны, это позволяет оправдывать те средства, которые государство вкладывает в такие дорогие вещи, как надводные корабли и катера. С другой – личный состав должен отрабатывать навыки в море, а не в порту. В этой связи, отмечу, что военно-морские силы Украины участвуют в международных учениях. Этим летом также проходят учения. В июне – Rapid Trident на Яворовском полигоне, в июле фрегат «Сагайдачный» будет участвовать в учениях в Румынии, в конце августа начнутся «Си Бриз», в которых будет как береговая, так и морская фазы учений.

Татьяна Урбанская