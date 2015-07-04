Полицейские патрули сегодня вечером впервые заступят на смену - Згуладзе

Заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе сообщила, что полицейские патрули сегодня вечером в Киеве впервые заступят на смену.

Об этом она сказала журналистам после церемонии принятия присяги 2 тыс. патрульных полицейских на Софийской площади в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

"Первая смена заступит на службу в девять вечера сегодня. Смена длится 12 часов, они отдыхают 48 часов и меняют друг друга", - сказала заместитель министра внутренних дел.

Читайте такжеПорошенко рассказал о зоне риска для новых полицейских, где "шелестят купюрами"

Згуладзе сообщила, что вечером "заступит патруль в машине, а с утра уже и пеший патруль".

По ее словам, полицейские будут работать в 200 автомобилях, что составит 400 патрулей, также будет задействованы 75 пеших патрулей, а дополнительная группа будет на дежурстве и в случае необходимости будет готова выйти им на помощь.

Вечером сегодня город будут патрулировать полицейские в 75-ти машинах.