Глава комитета ВР о земельном кадастре и ”другой стороне медали”

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай ПРИСЯЖНЮК высказывается за сохранение Украиной статуса государства, которое производит большие объемы сельскохозяйственной продукции.

Об этом Н.ПРИСЯЖНЮК сказал в интервью УНИАН в Житомире.

"Именно поэтому, - считает он, - при принятии закона о кадастре и о рынке земель специалистам в первую очередь нужно подсчитать, сколько нам в Украине необходимо аграрной земли... Без кадастра земли входить в рынок земли мы не имеем права", - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, в Украине наскоро разделили на паи землю и теперь "видна обратная сторона медали, когда в частные руки отошли даже стратегически важные для государства земли с природными полезными ископаемыми".

При этом депутат отметил, что пока в Украине возникают проблемы с транспортировкой электроэнергии именно потому, что линии электропередачи должны проходить через разделенные на паи частные земли. "Приходится или уничтожать лес, или увеличивать затраты для того, чтобы обойти эти земли", - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он также считает, что к проблеме рынка земли следует подходить максимально многовекторно и в любом случае не смешивать два вопроса - рынок земли и продовольственную безопасность страны.

"Я убежден, что наше государство должно быть страной, которая экспортирует сельхозпродукцию. Путем квотирования нужно поддерживать нашего производителя, умело регулировать импорт сельскохозяйственной продукции и стимулировать экспорт продуктов питания через ваучеры", - подчеркнул депутат.