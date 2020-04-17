Лесные пожары на Житомирщине: сколько гектаров успели потушить спасатели
В Житомирской области уже потушили 2 тысячи гектаров лесных пожаров.
Об этом председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий сказал во время онлайн-брифинга.
По его словам, в Житомирской области есть несколько очагов больших пожаров.
«По имеющейся информации, в девяти лесхозах Житомирской области на сегодняшний день есть лесные пожары», - сказал Заблоцкий.
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В частности, речь идет о северной части Житомирской области, и среди прочего о Лугинском, Народичском, Белокоровицком, Олевском, Словечанском, Овручском лесхозах и Овручском спецлесхозе.
«Локализовано уже 2 тыс. гектаров пожара на территории Житомирской области. Большинство пожаров контролируемые», - добавил Заблоцкий.
Также Гослесагентство для борьбы с пожарами задействовало 1,5 тыс. человек, 112 единиц техники, в том числе 57 пожарных автомобилей и 58 тракторов.
Кроме того, были привлечены дополнительные силы из других регионов Украины - Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областей, в общем количестве 22 пожарных автомобиля и 290 человек личного состава подведомственной охраны на случай ухудшения ситуации.
"Нам сообщили, что на территории области проходят незначительные осадки в виде дождя, а также активная работа лесоводов и представителей ГСЧС позволит нам локализовать и держать ситуацию полностью под контролем", - сказал он.
Как сообщал ранее УНИАН, жителей сгоревших сел на Житомирщине переселили в соседние населенные пункты.