Лесные пожары на Житомирщине: сколько гектаров успели потушить спасатели

Сейчас в девяти лесхозах Житомирской области являются лесные пожары.

В Житомирской области уже потушили 2 тысячи гектаров лесных пожаров.

Об этом председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий сказал во время онлайн-брифинга.

По его словам, в Житомирской области есть несколько очагов больших пожаров.

«По имеющейся информации, в девяти лесхозах Житомирской области на сегодняшний день есть лесные пожары», - сказал Заблоцкий.

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В частности, речь идет о северной части Житомирской области, и среди прочего о Лугинском, Народичском, Белокоровицком, Олевском, Словечанском, Овручском лесхозах и Овручском спецлесхозе.

«Локализовано уже 2 тыс. гектаров пожара на территории Житомирской области. Большинство пожаров контролируемые», - добавил Заблоцкий.

Также Гослесагентство для борьбы с пожарами задействовало 1,5 тыс. человек, 112 единиц техники, в том числе 57 пожарных автомобилей и 58 тракторов.

Кроме того, были привлечены дополнительные силы из других регионов Украины - Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областей, в общем количестве 22 пожарных автомобиля и 290 человек личного состава подведомственной охраны на случай ухудшения ситуации.

"Нам сообщили, что на территории области проходят незначительные осадки в виде дождя, а также активная работа лесоводов и представителей ГСЧС позволит нам локализовать и держать ситуацию полностью под контролем", - сказал он.

Как сообщал ранее УНИАН, жителей сгоревших сел на Житомирщине переселили в соседние населенные пункты.