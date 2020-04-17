Жителей сгоревших сел Житомирской области переселили в соседние населенные пункты

Сейчас к тушению лесных пожаров в Житомирской области направлена дополнительная техника из других районов.

В Овручском районе Житомирской области, где 16 апреля произошли лесные пожары, жителей сгоревших сел переселили в соседние населенные пункты.

По словам первого заместителя председателя ОГА, руководителя областного штаба Владимира Федоренко, для борьбы с пожаром в Овручском районе направлена дополнительная техника из других районов.

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«Ведь огонь охватил несколько сел, у людей сгорели дома, сильный ветер способствует захвату новых площадей огнем. Всех жителей сгоревших сел эвакуировали и переселили в соседние села, в частности в село Гладковичи», - отметил он.

В свою очередь Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства информирует, что 16 апреля на территории 9 лесхозов Житомирской области начались лесные пожары в результате поджога сельхозугодий и выжигания травы в домохозяйствах. При наличии порывистого шквального ветра более 30 м/с огонь быстро распространился на большие площади лесов.

«Более 1,5 тысячи лесоводов Житомирщины спасают леса от огня. Еще столько работников лесхозов проводят патрулирование лесов, чтобы предупредить новые случаи пожаров. Ситуация сложная, но гослесохраны прилагает максимум усилий, чтобы держать ее под контролем и не допустить увеличения пожаров», - сообщил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий.

По его информации, к тушению лесных пожаров в Житомирской области привлекается лесная охрана лесхозов из других областей Украины. Сейчас с дополнительной техникой направлены работники из Винницкой, Волынской, Черкасской, Киевской и Черниговской области.

Отмечается, что в настоящее время наибольшие площади охвачены огнем в Овручском спецлесхозе вблизи таможенного поста Выступовичи. Сейчас идет локализация и ликвидация 27 крупных лесных пожаров, из них 14 уже локализованы на ориентировочной площади почти 2 тыс. га, привлечено более 100 единиц техники, работает авиация.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области в течение 16 апреля в результате пожаров в экосистемах огнем уничтожено и повреждено 8 частных домов.