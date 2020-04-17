Грязный воздух в Киеве: более полусотни спецмашин с ночи моют столичные улицы

Работы обещают проводить в круглосуточном режиме и во всех районах Киева.

Мойку автодорог столицы сейчас осуществляют более полусотни спецмашин «Киевавтодора».

Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской городской госадминистрации.

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Как отмечают в КГГА, спецтехника «Киевавтодора» с ночи усиленно моет улицы столицы. «Сейчас для мытья улиц задействовано 54 единицы спецтранспорта. Работы в круглосуточном режиме будут продолжаться во всех районах Киева», - сообщила городская власть.

По информации «Киевавтодора», днем на магистральных улицах дорожники начали использовать автоколонны по три спецмашины, очищают также тротуары. «Используют столичные дорожники и спецавто для мытья проезжих частей дорожными шампунями», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в результате пожаров в Житомирской области и Зоне отчуждения, а также пылевой бури вечером 16 апреля в воздухе Киева были зафиксированы продукты горения в значительной концентрации.

Власти города призвали жителей закрыть окна и не выходить на улицу.

Ночью киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что уже выехали спецавто «Киевавтодора» для мытья столичных улиц. «В связи с задымленностью в городе, связанной с пожарами в зоне отчуждения, ночью и в ближайшие дни будут увеличены маршруты и количество поливо-моечной техники на улицах столицы», - отметил он.