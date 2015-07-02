На Одессу обрушился ливень с градом (фото, видео)

"На Степовой упала крупная ветка на дорогу, слегка задела парня, его вытащили и он похромал дальше", — передает местный сайт "Таймер" со ссылкой на слова очевидцев.

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Дождь залил Южную дорогу в районе пересечения с Днепропетровской дорогой. Кое-где уровень воды достигал высоты в полметра, поэтому автомобилистам пришлось "плыть" по дороге на своих транспортных средствах.