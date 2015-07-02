На Одессу обрушился ливень с градом (фото, видео)
17:57, 02 июля 2015Общество
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В четверг в результате сильного ливня в Одессе подтоплены улицы, массово падают деревья.
Ливень в Одессе / Таймер
"На Степовой упала крупная ветка на дорогу, слегка задела парня, его вытащили и он похромал дальше", — передает местный сайт "Таймер" со ссылкой на слова очевидцев.
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Дождь залил Южную дорогу в районе пересечения с Днепропетровской дорогой. Кое-где уровень воды достигал высоты в полметра, поэтому автомобилистам пришлось "плыть" по дороге на своих транспортных средствах.
При этом град, выпавший в жилом массиве Котовского, достигает размеров небольшого куриного яйца.
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