СБУ предлагает вернуть уголовную ответственность за контрабанду

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил первый заместитель председателя СБУ Юрий Артюхов.

По его словам, Служба безопасности в вопросе контрабанды больше сосредоточивает внимание на недопущении незаконного вывоза историко-культурных ценностей, а пограничная служба осуществляет деятельность по недопущению вывоза товаров. Тем не менее, как отметил Артюхов, проблема контрабанды и ответственность за нее остается острой.

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“Мы будем обращаться к парламенту, президенту, чтобы вернуть уголовную ответственность за экономическую контрабанду, которая была отменена в 2012 году... мы будем предлагать возвращение уголовной ответственности, например, хотя бы за контрабанду подакцизных товаров. Считаю, что это будет действенной преградой контрабанде”, - сказал Артюхов.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году в Украине была отменена уголовная ответственность за такой вид преступления, как товарная контрабанда, но увеличились финансовые санкции.

Так, за контрабанду вместо уголовной ответственности были установлены крупные финансовые санкции - штраф в размере 100% от стоимости выявленного контрабандного товара с его конфискацией, а также с конфискацией товаров и транспортных средств со специально изготовленными тайниками, которые использовались для перевозки. За повторное на протяжении года совершение одним и тем же лицом аналогичного нарушения размер штрафа тоже удваивается (200% стоимости контрабандных товаров).