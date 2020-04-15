ФСБ заявила о задержании украинцев в Крыму (видео)

Среди задержанных - начальник подразделения украинской военной разведки и гражданин Украины, который якобы шпионил по приказу спецслужб.

ФСБ России сообщила о задержании в Крыму украинцев, которые якобы готовили теракты и пытались завербовать россиян.

Читайте такжеВ Крыму после обысков ФСБ задержала четырех татар (фото)Об этом говорится на сайте российского ведомства.

Отмечается, что российские контрразведчики «прекратили деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины, направленную на организацию и осуществление терактов, вербовку граждан и похищение сведений, содержащих государственную тайну».

Речь идет о начальнике подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в городе Херсон, полковника Ахмедова Олега Алишеровича, а также других лиц, которые якобы были им завербованы.

«В состав группы входили военнослужащий Вооруженных сил России, которая подозревается в выдаче в 2017-2018 годах сведений, составляющих гостайну, и гражданин Украины, которого подозревают в шпионаже по приказу украинских спецслужб», – говорится в сообщении ФСБ.

Россияне также сообщили, что в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже. Россиянка находится под домашним арестом, украинец заключен под стражу.

В местных СМИ опубликовали видео этого задержания.

Ранее УНИАН сообщал, что за день до этого в Украине СБУ задержала завербованного Россией генерал-майора, который планировал убийство известного добровольца.