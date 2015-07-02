Фестиваль Made in Ukraine: женщинам – няшечки, мужчинам – Nemiroff

Именно потому бармены «Банки» и «Желтка» выбрали эту водку для легких летних коктейлей на фудкорте. Вкусовая палитра водок Nemiroff позволяет создавать самые изысканные коктейли, используя как экзотические, так и самые простые, доступные каждому, ингредиенты. Кроме легких, освежающих и поднимающих настроение коктейлей, почитатели Nemiroff получили множество приятных подарков, которые останутся на память о двух прекрасных летних днях фестиваля.

Хорошая новость от Nemiroff : с окончанием фестиваля праздник не заканчивается! Вы сможете радовать себя и своих друзей освежающими коктейлями Nemiroff в любое время: на природе, на даче, на домашних вечеринках. Летом, когда природа радует нас солнцем, пеним птиц, прохладой реки и долгими светлыми вечерами, особенно хочется каждый день превратить в маленький праздник. И легкий коктейль, дополненный хоть мятой, хоть оливкой, хоть сочным шашлыком, добавит вашему отдыху праздничного настроения и ярких эмоций.

А почувствовать себя хорошим барменом и удивить друзей вам помогут рецепты летних коктейлей Nemiroff, на приготовление которых нужно не больше 60 секунд!