Освобожденных из плена украинцев отправят на обязательную обсервацию – Денисова

По словам Денисовой, удерживаемые лица, которые будут освобождены на этой неделе, пройдут обязательную обсервацию.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что освобожденные из плена в рамках обмена на этой неделе украинцы пройдут обязательную обсервацию.

Об этом омбудсмен сообщила в эфире телеканала «Украина 24» 12 апреля. Фрагмент видеозаписи Денисова разместила в своем Telegram-канале.

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«Есть договоренность о взаимном освобождении - это будет еще один этап освобождения «всех на всех». Для того, чтобы это случилось, я не буду говорить, когда это произойдет и кого мы вернем ... Процесс очень тяжелый, он нелегкий, логистика переговоров тяжелая, но государство и президент собираются вернуть всех граждан Украины, находящихся на оккупированных территориях и в России» , - заявила она.

Она отметила, что удерживаемые лица будут освобождены на этой неделе и будут проходить обсервацию в том же порядке, который утвержден Министерством здравоохранения и главным санитарным врачом.

Кроме того, омбудсмен отметила, что, по полученной ею информации, некоторые из содержащихся в российских тюрьмах граждан Украины, в частности в «Лефортово», имеют признаки инфицирования коронавирусной инфекцией. Однако эта информация сейчас проверяется, в частности направлены соответствующие обращения к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились не позднее Пасхи, которая в этом году отмечается 19 апреля, осуществить обмен удерживаемыми лицами.

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