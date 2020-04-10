Будет обсервация, крымчан в списках нет: стали известны подробности предстоящего обмена пленными на Донбассе (видео)

Места для обсервации освобожденных украинцев уже подготовили, говорит Резников.

В списках пленных, которых готовятся обменять до Пасхи, опять не будет политических заключенных, задержанных в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает ТСН.

Он отметил, что украинская власть не отступает от попыток реализовать формат "всех на всех". Но на этот раз домой должны вернуться украинцы, которых удерживают боевики на Донбассе.

Освобожденным в результате обмена пленникам придется провести еще две недели в обсервации. Места, где их разместят, уже готовы. Там освобожденных обеспечат всем необходимым, включая медицинскую помощь и связь с родственниками.

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Впрочем, окончательно списки на обмен не сформированы до сих пор, говорит Резников. ОБСЕ ждет от России подтверждения даты обмена, количества и поименного списка.

"В среду во время заседания контактной группы была достигнута принципиальная договоренность. Обсуждались списки, назывались фамилии. Но окончательное подтверждение будет возможно после того, как состоится подтверждение с той стороны", - сообщил Резников.

Как сообщал УНИАН, на днях в Офисе президента анонсировали следующий обмен до Пасхи. Об этом стало известно по итогам заседания ТКГ, которое прошло в режиме видеоконференции. Впоследствии информацию о подготовке обмена подтвердили пророссийские боевики.