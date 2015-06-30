Для участников АТО и беженцев из Донбасса и Крыма открывают 100 бесплатных юрцентров

Об этом в ходе «круглого стола» на тему «Бесплатная правовая помощь - защита индивидуальных прав» сообщила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова.

Она напомнила, что с января 2013 года в Украине 26 центров оказывают первичную правовую помощь - в уголовных производствах. За это время адвокаты помогли 176 тысячам украинцев. Первый замминистра подчеркнула, что результатом работы адвокатов в бесплатных центрах по оказанию первичной правовой помощи стали более 250 оправдательных приговоров – более 40% от всех оправдательных приговоров в стране.

Первый замминистра проинформировала, что 1 июля в Украине откроются более 100 центров бесплатной правовой вторичной помощи.

«Буквально через несколько дней от трех до семи центров появятся в каждом регионе», - заверила первый замминистра. Таким образом, каждый центр будет обслуживать не более 500 тысяч украинцев, проживающих в определенном районе.

Она подчеркнула, что в этих центрах будут работать 5 тысяч адвокатов, которые были отобраны по открытому конкурсу. По прогнозам Минюста, более 8 миллионов украинцев смогут обратиться в центры бесплатной правовой помощи в ближайшее время.

«Эти 5 тысяч адвокатов для граждан превращают наше министерство в министерство справедливости, которое является адвокатом для каждого гражданина. В первую очередь, тех, кто не может себе позволить адвоката, - это пенсионеры, инвалиды, участники АТО, семьи погибших воинов, дети-сироты и их опекуны, это внутренне перемещенные лица, количество которых постоянно растет»,- сообщила Севостьянова.

Она пояснила, что вторичная правовая помощь подразумевает представительство интересов украинцев в судах не только в уголовных процессах, но и в гражданских и административных.

Первый замминистра поблагодарила Кабинет министров Украины, который выделил средства на данную программу, и правительство Канады, выделившее около 9 млн канадских долларов на реализацию проекта.

В свою очередь директор Координационного центра по предоставлению правовой помощи Андрей Вишневский отметил необходимость создания мощной коммуникационной и организационной платформы, которая позволит адвокатам обмениваться опытом, повышать квалификацию. Он пояснил, что система вторичной правовой помощи, то есть, представительство интересов граждан в судах, не может быть эффективность без развитой сети предоставления первичной правовой помощи, а таковая в Украине работает на достойном уровне