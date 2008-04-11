Двое жителей Ривненской области выкрали почти 90 крышек канализационных люков

Двое жителей Ривненской области на протяжении марта 2008 года выкрали 89 металлических крышек от канализационных люков.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей УМВД Украины в области, в совершении этих преступлений подозреваются 23-летний житель города Кузнецовска и 39-летний житель села Бильская Воля Володимирецкого района. Они были задержаны и сознались в кражах.

По данным следствия, злоумышленники сдавали похищенные крышки люков в пункты приема черных металлов.

По оценкам коммунальщиков, стоимость одной крышки составляет около 250 гривен.

Сейчас продолжается проверка фактов, после этого правоохранители возбудят уголовное дело.