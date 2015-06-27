Одессу патрулируют правоохранители с автоматами из-за ночной перестрелки, в которой погиб милиционер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в своем видеообращении к одесситам заявил председатель областной государственной администрации Михаил Саакашвили.

По его словам, ночью погиб командир взвода патрульной службы Роман Труфкин – уроженец Болградского района области. Его жена - на 7-м месяце беременности.

Убийство произошло в месте, где в последнее время собиралось много лиц, которые имеют отношение к незаконному наркобизнесу.

"Приняты дополнительные меры безопасности по охране общественного порядка. Мы сделаем все, чтобы помочь семье погибшего", - сказал председатель ОГА. Город патрулируют милиционеры в бронежилетах, они вооружены автоматическим оружием.

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Сегодня Саакашвили вместе с начальником Главного управления МВД Одесской области Лорткипанидзе Георги побывал на месте ЧП, где они возложили цветы в память о погибшем милиционере. Также они посетили в больнице милиционера, который получил ранения.

Как сообщал УНИАН, 26 июня в 22.20 поступила информация о том, что в районе пляжа "Аркадия" неизвестный из огнестрельного оружия ранил двоих сотрудников полка патрульной службы милиции.

30-летний старший лейтенант Роман Труфкин от ранений умер в госпитале. Второй милиционер – в реанимации.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины.