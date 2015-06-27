В Одессе неизвестный стрелял в милиционеров, один из них скончался в больнице

Об этом сообщает пресс-служба одесского городского управления милиции.

"Правоохранители находились в форменной одежде с табельным оружием на патрулировании по охране общественного порядка. Во время несения службы милиционеры получили огнестрельные ранения в область брюшной полости от неизвестного лица", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сотрудники милиции госпитализированы в медицинское учреждение. Выясняются обстоятельства происшествия.

Вместе с тем, руководитель ГУ МВД в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе в эфире программы "Шустер Live" отметил, что один из милиционеров погиб на месте.

"Патрульная служба остановила молодого человека, хотела проверить. Подозреваемый открыл огонь. Один милиционер погиб, другой ранен", - сказал Лорткипанидзе.

Позже издание Думская сообщило, что один из раненых милиционеров скончался в больнице.

Ранее УНИАН сообщал, что начальник Главного управления МВД в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе обещает подобрать кадры из числа украинских милиционеров. Понимая, что жители Одесской области смотрят с надеждой на его назначение, начальник главка просит у патриотов помощи и поддержки, но только в рамках действующего законодательства Украины.