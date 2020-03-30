Осторожно, клещи: как уберечься и что делать, если обнаружили его на коже (видео)
Потепление вызвало активизацию клещей. Эти опасные насекомые переносят инфекции, например энцефалит и болезнь Лайма.
Болезнь поражает нервную и сердечно-сосудистую системы, суставы и опорно-двигательный аппарат и может привести к инвалидности.
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Как уберечься от клещей
- для прогулок на природе лучше выбирать не захламленные места, без высокой травы;
- одежда должна быть светлой, плотно прилегать к телу и с длинными рукавами;
- также можно пользоваться раствором лаванды, ванили или уксуса, чтобы перебить запах тела;
- вернувшись домой, проверьте вещи, которые принесли с прогулки (подстилки, сумки и т. п).
Что делать, если обнаружили клеща на коже
- немедленно обратитесь в ближайший травмпункт;
- если это невозможно, его можно удалить самостоятельно;
- нужно захватить пинцетом клеща перпендикулярно к месту укуса, расшатывая очень легонько его удалять;
- после удаления клеща смажьте место антисептическим раствором и тщательно вымойте руки;
- извлеченного клеща необходимо поместить во флакон и доставить в лабораторию для выявления в нем вирусов;
- в случае возникновения покраснения на коже – обратитесь к врачу;
- существует также медицинская защита от клещей – вакцинация в виде курса прививки.
Также должное внимание, в опасный период необходимо уделять и своим четвероногим любимцам.
Прогулка с собакой в парке, во дворе или в другом месте, где есть растения, может закончиться тем, что его укусит клещ. Поэтому после прогулки животное тоже хорошо проверяйте.