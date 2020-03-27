До 15 июня продлено действие всех сертификатов, разрешений и видов на жительство, срок которых истекает во время карантина.

Италия продлила украинцам разрешение на проживание до 15 июня из-за пандемии коронавируса, если действие разрешительных документов заканчивается в период введенного карантина.

Читайте такжеВ Италии от коронавирус умерло трое украинцев, еще двое инфицированы - МИД

Об этом говорится в обращении посольства Украины в Италии в социальной сети Facebook к украинцам, у которых заканчивается или закончился срок действия разрешительных документов на проживание в Италии.

«До 15 июня продлено действие всех сертификатов, разрешений и видов на жительство, срок которых истекает во время карантина. Такое положение закреплено законом №18 от 17 марта 2020 года», - заявили дипломаты.

В частности, согласно разъяснению, размещенному на сайте Министерства внутренних дел Италии, речь идет о документах, срок которых истекает в период с 31 января по 15 апреля 2020 года.

«Таким образом, владельцам разрешительных документов различного типа (разрешение на проживание, разрешение на обучение, разрешение на работу, разрешение на брак, разрешение на воссоединение семьи и т.д.) предоставляется достаточно времени на их восстановление/продление после завершения карантина и снятия ограничительных мер», - отметили в посольстве.

Также дипломаты напомнили, что, согласно ст.9 закона 9/2020 от 2 марта 2020 года, предусмотрено приостановление на 30 дней сроков, установленных для осуществления всех административных процедур, касающихся пребывания иностранцев на территории Италии.

«По полученным дополнительным разъяснениям Министерства внутренних дел Италии, превышение разрешенного срока пребывания иностранцев, которое связано с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), не влияет на правовой статус их пребывания в стране», - сказано в сообщении.

В то же время, итальянскими компетентными органами подчеркивается неизменность обязанности таких иностранных граждан покинуть территорию Италии безотлагательно после преодоления соответствующих форс-мажорных обстоятельств.