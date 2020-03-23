В Украину из Италии возвращаются еще 178 украинцев

Самолет рейса Неаполь-Киев уже направляется в Украину.

В Украину спецрейсом из Италии возвращаются еще 178 украинцев.

Об этом сообщает Посольство Украины в Италии в социальной сети Facebook.

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"23 марта после продолжительной непрерывной работы украинских дипломатов, консулов и персонала авиакомпании SkyUp 178 украинцев вылетели в Киев спецрейсом из Неаполя", - говорится в сообщении.

Так, пассажиры были допущены на борт после того, как специалисты провели температурный скрининг.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украину вернулись более 15 тысяч граждан. У всех измерили температуру и провели опрос о состоянии их здоровья. У одного из пассажиров, по результату экспресс-теста, обнаружен коронавирус. Больного сразу доставили в инфекционное отделение больницы.