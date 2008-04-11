Economist: газовая промышленность России плохо управляема и в крупных долгах

Европейский Союз должен жестче договариваться с Россией относительно поставок газа, пишет ведущая британская газета "The Economist".

Как отмечает издание, население Евросоюза превышает российское более чем втрое, а ВВП стран ЕС превышает российский показатель в 13 раз. “В конечном итоге, это даже в интересах России – гарантировать, что центральноазиатский газ продается в Европу (то есть, большей частью через Россию), а не напрямую в Китай”, подчеркивает газета.

Европа также является наиболее вероятным рынком для новых крупных газовых месторождений, которые Россия планирует развивать в Арктике. Как пишет издание, газовая промышленность России является плохо управляемой, имеет большие долги и нуждается в западном опыте и средствах.

Кроме того, газета отмечает, что Европе следует требовать большей либерализации и прозрачности в газовой индустрии. “Если рынок будет глубоким и ликвидным, Кремлю будет сложнее манипулировать поставками. “Газпром” – торговое название подразделение корпорации "Кремль" - должен иметь право инвестировать в Европу лишь в случае, если он будет подчиняться правилам”, говорится в статье.

Газета считает, что в отношении к “Газпрому” Евросоюз должен проявить такую же твердость, как и в отношении к Microsoft, и обязать его опубликовать детали контрактов и открыть отчетность таких "теневых" компаний-посредников, как "РосУкрЭнерго".

Как пишет газета, часто кажется, что такие компании существуют лишь для того, чтобы "откачивать" их таинственным владельцам прибыли с экспорта.

"The Economist" также советует "Газпрому" размежевать подразделения, которые занимаются транспортировкой, распределением и хранением активов, и разрешить полный доступ третьим сторонам.