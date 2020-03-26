Зеленский посмертно присвоил звание Герой Украины сержанту Нацгвардии Сергею Михальчуку

21-летний нацгвардеец Сергей Михальчук погиб 14 декабря 2019 года на Донбассе в результате артобстрела оккупантами позиций Объединенных сил.

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины с вручением ордена «Золота Зирка» сержанту Национальной гвардии Сергею Михальчуку (посмертно).

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Об этом говорится в указе №111/2020 от 25 марта, обнародованном на сайте главы государства.

Звание «Герой Украины» Михальчуку присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Как сообщал УНИАН, 21-летний нацгвардеец Сергей Михальчук погиб 14 декабря 2019 года на Донбассе в результате артобстрела оккупантами позиций Объединенных сил. При взрыве сержант Михальчук принял на себя основную массу обломков, прикрыв своим телом побратима.