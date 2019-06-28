Зеленский присвоил звание Герой Украины трем ликвидаторам аварии на ЧАЭС

В день аварии Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды, чем предотвратили возможный второй взрыв на ЧАЭС.

Президент Владимир Зеленский подписал указ «О присвоении звания Герой Украины» трем ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

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Согласно документу № 468/2019, старший инженер-механик реакторного цеха ГП «Чернобыльская АЭС» в 1983-1989 годах Алексей Ананенко, старший инженер турбинного цеха атомной электростанции в 1986 году Валерий Беспалов и начальник смены этого же предприятия в 1976-2005 годах Борис Баранов (посмертно) удостоены высшей государственной награды за героизм и самоотверженные действия, проявленные при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, случившейся 26 апреля 1986 года.

Все трое, рискуя жизнью, предотвратили возможный второй взрыв на ЧАЭС.

«Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды. Благодаря этому удалось избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, в результате которого с высокой вероятностью мог произойти повторный взрыв», - отметили в пресс-службе президента Украины.

Ранее ликвидатор аварии на ЧАЭС Игорь Письменский пожаловался на отсутствие помощи со стороны государства.